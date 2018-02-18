Хэмилтон, Раанта и Лэк – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших хоккеистов по итогам матчей игрового дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой стал защитник "Калгари" Дуги Хэмилтон, забросивший три шайбы во встрече против "Флориды" (3:6). Этот хет-трик стал для него первым в карьере.

Второй звездой признан вратарь "Аризоны" Антти Раанта, отразивший все 40 бросков по своим воротам в игре с "Эдмонтоном" (1:0).

Тройку лучших замкнул голкипер "Нью-Джерси" Эдди Лэк, который отразил 48 бросков из 51 в матче с "Тампой" (4:3).