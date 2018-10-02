Хеллибак - главный претендент на "Везина Трофи", Василевский - второй

Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк назван главным претендентом на получение премии "Везина Трофи" по версии экспертов официального сайта НХЛ. Из 18 экспертов пятеро поставили его на первое место, всего он набрал 55 очков.

Второе место занял россиянин Андрей Василевский из "Тампа-Бэй". Его на первое место поставили семь человек, но набрал он на 2 очка меньше.

В число лидеров вошел еще один российский голкипер - Сергей Бобровский из "Коламбуса" (3 первых места, 28 очков). Он дважды выигрывал "Везину" - в 2013 и 2017 году.

Претенденты на "Везина Трофи" по версии nhl.com

1. Коннор Хеллебайк ("Виннипег") - 55 очков (5 первых мест)

2. Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") - 53 (7)

3. Мартин Джонс ("Сан-Хосе") - 30 (2)

4. Сергей Бобровский ("Коламбус") - 28 (3)

5. Брэйден Холтби ("Вашингтон") - 18 (0)

6. Марк-Андре Флери ("Вегас") - 17 (0)

7. Джонатан Куик ("Лос-Анджелес") - 14 (1)