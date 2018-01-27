Хеллебайк – о своей игре: "Нужно оступиться, чтобы понять необходимость перемен"

Голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк высоко оценил прогресс в своей игре. По словам вратаря, он изменил процесс тренировок, что пошло на пользу и ему, и команде.

В текущем сезоне американец в регулярном чемпионате НХЛ провел 41 за "Джетс" и пропустил 94 шайбы. Он отражает 92,4 процента бросков.

– В прошлом году я играл плохо, но сейчас стал намного лучше, – приводит Nhl.com/ru слова Хеллебайка. – Уэйд Флаэрти – уникальный тренер. Мы занимаемся каждый день, и я чувствую, что есть результат. Надо оступиться, чтобы понять необходимость перемен. Они помогут тебе выйти на новый уровень. Так что неудач не стоит бояться.

Тренер много внимания уделял положению ловушки. Мы много времени потратили на то, чтобы найти оптимальный вариант. Технические новшества ложатся на новый фундамент. И команда стала играть лучше. Так что жизнь налаживается.