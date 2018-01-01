Хеллебайк, Карлссон и Бэкес - звезды недели НХЛ

НХЛ объявила тройку лучших игроков недели в регулярном чемпионате. Как сообщает пресс-служба турнира, первой звездой дня стал вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Коэффициент надежности голкипера по итогам трех встреч составил 1,67, он отразил 95,2 процента бросков.

Второй звездой недели был назван нападающий "Вегаса" Вильям Карлссон, который в трех матчах набрал 5 очков - забросил 4 шайбы и сделал одну результативную передачу. Тройку лучших игроков замкнул форвард "Бостона" Дэвид Бэкес, в активе которого 6 очков (3+3) в трех матчах.