Хеллебайк, Хаттон и Юбердо – три звезды дня в НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате. Первой звездой признан голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк, отыгравший "на ноль" в матче против "Колорадо" (3:0). Вратарь отразил 25 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь "Сент-Луиса" Картер Хаттон, отразивший все 27 бросков по воротам в игре с "Баффало" (1:0). Третьим лучшим хоккеистом стал форвард "Флориды" Джонатан Юбердо. На его счету 2 (1+1) очка в матче против "Детройта" (3:2).