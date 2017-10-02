Хедман возглавил список потенциальных претендентов на "Норрис Трофи"

Защитник "Тампы" Виктор Хедман назван фаворитом в списке претендентов на "Норрис Трофи" по версии авторов официального сайта НХЛ. 6 из 17 участников опроса поставили игрока "молний" на первое место, в общей сложности он набрал 66 очков (за первое место начислялось пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвёртое – да, за пятое – одно).

Также в тройку лучших вошел Эрик Карлссон из "Оттавы" (55 очков , 4 первых места) и обладатель приза по итогам прошлого сезона защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс (43, 3).