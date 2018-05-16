Хедман стал первым за 23 года защитником, набравшим очки в 8 матчах плей-офф подряд

Защитник "Тампы" Виктор Хедман, забросив победную шайбу в ворота "Вашингтона" (4:2) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Стэнли, продлил свою результативную серию до 8 игр подряд. Таки образом, швед стал первым за 23 года представителем своего амплуа, отметившимся в плей-офф такой серией.

В 1995 году защитник "Питтсбурга" Лэрри Мерфи неизменно набирал очки в 9 матчах подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит Элу Макиннису, который выступая за "Калгари" в 1989 году отличался в 17 матчах кряду.

Все о плей-офф НХЛ – здесь