Хедман пропустит от 3 до 6 недель из-за травмы

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман выбыл на срок до 6 недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что у игрока повреждение нижней части тела. Таким образом, он пропустит Матч Звезд лиги, который состоится 28 января.
Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (1:5). В этом сезоне 27-летний швед провел 44 матча в "регулярке" и набрал 33 (6+27) очка.
Injury update: #TBLightning defenseman Victor Hedman will be out 3-6 weeks with a lower body injury. pic.twitter.com/pmZLD8ICsS– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 12 января 2018 г.
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