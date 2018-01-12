Хедман пропустит от 3 до 6 недель из-за травмы

Защитник "Тампа-Бэй" Виктор Хедман выбыл на срок до 6 недель из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что у игрока повреждение нижней части тела. Таким образом, он пропустит Матч Звезд лиги, который состоится 28 января.

Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" (1:5). В этом сезоне 27-летний швед провел 44 матча в "регулярке" и набрал 33 (6+27) очка.