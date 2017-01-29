19:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Харрикейнз" не планируют переезжать из Каролины

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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн опроверг информацию о возможном переезде "Каролины" в ближайшие годы. Ранее сообщалось, что владелец команды Питер Карманос-младший планирует найти покупателя в ближайшие три года, чтобы заключить сделку о продаже клуба.

– Они никуда не собираются, – цитирует AP Беттмэна. – Конечно, владельцы имеют право продавать клуб, или не делать этого. Но на данный момент процесса продажи не идет. Не обязательно, чтобы после продажи франшизы, ей пришлось покидать свой город. Надеюсь, что они не сделают этого.

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Материалы REN-TV

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