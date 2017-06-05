Харри Золнирчук: "Малкин и Кросби делают важные вещи, даже когда не забивают"

Нападающий "Нэшвилла" Харри Золнирчук высоко оценил игру форвардов "Питтсбурга" Сидни Кросби и Евгения Малкина. По его словам, отсутствие бросков по воротам от этих хоккеистов в третьем матче финальной серии плей-офф НХЛ (5:1, 1-2) производит обманчивое впечатление.

Отметим, что в этой встрече лидеры "Пингвинов" - нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби не нанесли ни одного броска по воротам соперников.

Россиянин очками в этом матче не отметился, всего в этом розыгрыше плей-офф на его счету 26 (9+17) очков и лидерство в гонке бомбардиров. На счету Кросби голевая передача и 23 (7+16) очка в Кубке.

- Даже если они не бросают по воротам, то делают вещи, которые помогают их партнерам, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Золнирчука. - В "Питтсбурге" любой может выстрелить, они уже это не раз доказывали. При этом мы понимаем, что в следующем матче они способны сыграть на высшем уровне. Но мы, в принципе, тоже собираемся это сделать.

Напомним, что четвертый матч серии "Нэшвилл" - "Питтсбург" состоится 6 июня, начало игры - в 3.00 по московскому времени.