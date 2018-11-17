Капитан "Бостона" Здено Хара пропустит четыре-шесть недель из-за повреждения, информирует CBC Boston. 41-летний защитник получил травму в первом периоде матча c "Колорадо" (3:6), подвернув ногу в столкновении с нападающим Карлом Содербергом.

В этом сезоне Хара провел 18 матчей и набрал 4 (3+1) очка при полезности "+3"ю отметим, что у "Бостона" травмированы сразу шесть защитников.