Хара – о травме Дано: "Мы в хоккее одна семья, нам не все равно, когда такое происходит"

Защитник "Бостона" Здено Хара после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (4:3 Б) пожелал выздоровления нападающему "Канадиенс" Филлипу Дано​, который получил травму головы после броска Хары. Он также подчеркнул, что расстроен тем, как все случилось.

Отметим, что шайба после броска Хары попала в незащищенную часть головы Дано. Врачи более десяти минут оказывали пострадавшему помощь, после чего унесли его на носилках.

– Я расстроен, все получилось очень неудачно, – приводит Sportsnet слова Хары. – Шайба отскочила от борта, летела высоко и попала ему в верхнюю часть тела. Я знал, что сильно бросил, поэтому сразу подъехал к нему проверить, все ли в порядке. Мы поговорили, я пожелал ему скорейшего выздоровления. Мы в хоккее одна семья, нам не все равно, когда такое происходит.