08:30 | Хоккей — НХЛ

Гюнтцель, Суббан и Ринне – игроки дня в НХЛ


НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в плей-офф. Лучшим хоккеистом признан форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, на счету которого две шайбы в ворота "Вашингтона" (3:1, в серии – 2-2).

Второй звездой признан защитник "Нэшвилла" Пи Кей Суббан, забросивший победную шайбу в матче с "Виннипегом" (2:1, в серии – 2-2). Голкипер "Предаторз" Пекка Ринне стал третьей звездой дня. На его счету 32 отраженных броска в игре с "Джетс".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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