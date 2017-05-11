Гюнтцель стал рекордсменом "Питтсбурга" по количеству очков среди новичков в Кубке Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель в седьмом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" записал на свой счет результативную передачу. Игрок ассистировал Брайану Расту в моменте, когда тот открыл счет в этой встрече.

Для 22-летнего форварда это очко стало 14 (9+5) в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на первое место среди новичков "Пингвинз". Гюнтцель обошел Яромира Ягра, который в 1991 году набрал 13 очков.

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"