03:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гюнтцель открыл счет в третьей игре с "Нэшвиллом"

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Нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель стал автором гола в третьем матче финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом". Форвард открыл счет в первом периоде. Для него эта шайба стала 13-й в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона. "Пингвины" ведут в серии со счетом 2-0.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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garrye95

Оттаву с пляжей выдернули, итог неудивителен ))

07:58

andy333

СЭ Ну вы даете!))

07:34

knyaz boltconskiy

)))

07:29

marksan

О чём пишем? Про финал дивизиона или про финал Лиги?

06:56

mastak29

ну когда же а СЭ хоть немного компетентные люди будут,которые Оттаву от Нэшвилла будут отличать

05:48