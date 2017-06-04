Гюнтцель открыл счет в третьей игре с "Нэшвиллом"

Нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель стал автором гола в третьем матче финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом". Форвард открыл счет в первом периоде. Для него эта шайба стала 13-й в розыгрыше Кубка Стэнли этого сезона. "Пингвины" ведут в серии со счетом 2-0.
garrye95
Оттаву с пляжей выдернули, итог неудивителен ))
07:58
andy333
СЭ Ну вы даете!))
07:34
knyaz boltconskiy
)))
07:29
marksan
О чём пишем? Про финал дивизиона или про финал Лиги?
06:56
mastak29
ну когда же а СЭ хоть немного компетентные люди будут,которые Оттаву от Нэшвилла будут отличать
05:48