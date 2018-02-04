Гурьянов впервые в карьере забросил три шайбы в матче АХЛ

Нападающий "Техаса" Денис Гурьянов отметился хет-триком в матче регулярного чемпионата АХЛ с "Сан-Антонио" (5:1). Все три шайбы Гурьянова были заброшены в третьем периоде: на 1-й, 8-й и 16-й минутах. По итогам матча российский легионер был признан первой звездой.

В этом сезоне Гурьянов набрал 20 очков (10+10) в 46 матчах АХЛ. Впервые в карьере он забросил три шайбы в одной встрече.