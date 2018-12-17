Гурьянов тренировался в первой тройке "Далласа"

Денис Гурьянов, которого недавно подняли в первую команду "Далласа" из фарм-клуба "Техас Старз", сегодня провел тренировку в первой тройке, сообщил в своем твиттере журналист Марк Степнески.

Россиянин работал в сочетании с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Другой российский форвард команды Александр Радулов занимался во второй тройке с Маттиасом Янмарком и Джейсоном Спеццой. Валерий Ничушкин тренировался в четвертом звене с Бреттом Ричи.

Воспитанник тольяттинского хоккея Денис Гурьянов в текущем сезоне провел за "Даллас" три матча, в которых забросил одну шайбу. Куда чаще он появлялся в фарм-клубе "Техас Старз": за эту команду нападающий сыграл 23 матча, в которых набрал 18 (9+19) очков по системе "гол+пас" при показателе полезности "+6".