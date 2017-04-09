Гурьянов - о дебюте в НХЛ: "Впервые получил шайбу, и это было - "вау!"

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов признался, что нервничал в дебютной игре в НХЛ. 19-летний россиянин провел 13 минут в матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (4:3) при показателе полезности "-1".

- Конечно, я нервничал, - цитирует официальный сайт НХЛ Гурьянова. - Впервые получил шайбу, и это было - "вау"!