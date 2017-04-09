Гурьянов - о дебюте в НХЛ: "Впервые получил шайбу, и это было - "вау!"

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов признался, что нервничал в дебютной игре в НХЛ. 19-летний россиянин провел 13 минут в матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (4:3) при показателе полезности "-1".
- Конечно, я нервничал, - цитирует официальный сайт НХЛ Гурьянова. - Впервые получил шайбу, и это было - "вау"!
Werewolf
ladafan намного больше айкью у людей комментирующих здесь !!!!)))________Да Иксперты тут все. Ты что )
10:11
Werewolf
avu1956 Вау. IQ ниже плинтуса._____Ты не учитываешь, что вью он давал официальному сайту НХЛ? У них это слово в порядке вещей. Да и в России все более распространяется среди молодежи.
10:11
ladafan
намного больше айкью у людей комментирующих здесь !!!!)))
09:49
avu1956
Вау. IQ ниже плинтуса.
08:49