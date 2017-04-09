08:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гурьянов - о дебюте в НХЛ: "Впервые получил шайбу, и это было - "вау!"

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Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов признался, что нервничал в дебютной игре в НХЛ. 19-летний россиянин провел 13 минут в матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (4:3) при показателе полезности "-1". 

- Конечно, я нервничал, - цитирует официальный сайт НХЛ Гурьянова. - Впервые получил шайбу, и это было - "вау"!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Werewolf

ladafan намного больше айкью у людей комментирующих здесь !!!!)))________Да Иксперты тут все. Ты что )

10:11

Werewolf

avu1956 Вау. IQ ниже плинтуса._____Ты не учитываешь, что вью он давал официальному сайту НХЛ? У них это слово в порядке вещей. Да и в России все более распространяется среди молодежи.

10:11

ladafan

намного больше айкью у людей комментирующих здесь !!!!)))

09:49

avu1956

Вау. IQ ниже плинтуса.

08:49

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