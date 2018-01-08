Гурд, Малкин и Кутюрье - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Второй звездой признан форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, который набрал 3 (2+1) очка в матче против "Бостона" (6:5 ОТ). Отметим, что на счету россиянина – победный гол в овертайме.

Первой звездой стал нападающий "Тампа-Бэй" Янни Гурд, набравший 3 (2+1) очка в матче против "Детройта" (5:2). Третьим лучшим хоккеистом дня стал форвард "Филадельфии" Шон Кутюрье, оформивший дубль в игре с "Баффало" (4:1).