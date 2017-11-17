Гудас ударил Перро клюшкой по голове и получил пять минут. Видео

"Виннипег" принимает на своем льду "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи защитник "Флайерз" Радко Гудас получил пятиминутное удаление за удар соперника клюшкой по голове.

Скорее всего, хоккеист намерено ударил Матье Перро в ответ на борьбу за шайбу. Ожидается, что лига обязательно рассмотрит этот эпизод.