05:40 | Хоккей — НХЛ

Гудас ударил Перро клюшкой по голове и получил пять минут. Видео


"Виннипег" принимает на своем льду "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи защитник "Флайерз" Радко Гудас получил пятиминутное удаление за удар соперника клюшкой по голове.

Скорее всего, хоккеист намерено ударил Матье Перро в ответ на борьбу за шайбу. Ожидается, что лига обязательно рассмотрит этот эпизод.

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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