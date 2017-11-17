Гудас ударил Перро клюшкой по голове и получил пять минут. Видео

"Виннипег" принимает на своем льду "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи защитник "Флайерз" Радко Гудас получил пятиминутное удаление за удар соперника клюшкой по голове.
Скорее всего, хоккеист намерено ударил Матье Перро в ответ на борьбу за шайбу. Ожидается, что лига обязательно рассмотрит этот эпизод.
Radko Gudas has been given a game misconduct for this play.– NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 17 ноября 2017 г.
What do you think of the call? pic.twitter.com/tTL5rQnF6E
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