05:50 | Хоккей — НХЛ

Гудас дисквалифицирован на 10 матчей за удар соперника клюшкой по голове. Видео


НХЛ на своем официальном сайте опубликовала решение по наказанию защитника "Филадельфии" Радко Гудаса по итогам матча регулярного чемпионата против "Виннипега" (2:3 Б). Напомним, что по ходу встречи Гудас получил пятиминутное удаление за удар Матье Перро клюшкой по голове.

Лига приняла решение наказать игрока "Летчиков" на десять матчей. В этом сезоне чех провел 17 игр и сделал 2 результативные передачи.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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