Грубауэр и Драйзайтль могут присоединиться к сборной Германии на ЧМ-2017

Игроки "Эдмонтона" и "Вашингтона" присоединятся к сборной Германии на чемпионате мира по хоккею-2017, сообщает DW. Голкипер Филипп Грубауэр и нападающий Леон Драйзайтль могут принять участие в турнире после вылета из Кубка Стэнли.

Напомним, что "Эдмонтон" проиграл в полуфинале конференции "Анахайму" в серии со счетом 3-4 и завершил выступление на турнире. В этом сезоне Грубауэр провел 24 матча за "Кэпиталз" в регулярном чемпионате НХЛ при коэффициенте отраженных бросков 92,6. Драйзайтль в 82 встречах за "Ойлерз" записал на свой счет 77 (29+48) очков, а также набрал 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.