Григорий Денисенко: "В НХЛ я просто хочу быть собой"

"Флорида" под общим 15-м номером на драфте НХЛ выбрала российского нападающего Григория Денисенко. 17-летний россиянин в прошедшем сезоне играл в МХЛ за "Локо". На его счету 22 (9+13) очков в 31 матче регулярного чемпионата, а также 7 (5+2) очков в 12 играх плей-офф.



– Я просто хочу быть собой. Что касается элементов игры, над которым мне надо работать, то потолка нет. Мне нужно прибавлять во всех элементах, - цитирует официальный сайт НХЛ Денисенко. – Я должен стать сильнее физически, технически и психологически. То есть сильнее во всем.