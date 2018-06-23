Григорий Денисенко: "Когда я буду готов выступать за "Флориду"? Думаю, уже на следующий год"

Российский нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко, выбранный "Флоридой" под 15-м номером драфта на драфте НХЛ-2018, отметил, что ему очень нравится стиль Артемия Панарина. По его словам, он будет готов играть в НХЛ уже на следующий год.



– Что я знаю о Флориде? Что там жарко. Что в команде есть хорошие русские игроки – Евгений Дадонов, Максим Мамин, теперь пришел защитник Богдан Киселевич, – цитирует Денисенко официальный сайт НХЛ. – Отличные ребята, смотрю на форвардов, беру что-то от каждого. Например, Александр Барков там – классный центральный нападающий. Но я никого не копирую, не хочу быть похожим на кого-то одного. А очень симпатичны мне два форварда – Артемий Панарин и Патрик Кейн. Нравится воздушное катание Панарина, оба – игровики, люблю такой стиль. Приятно смотреть их хоккей, получаешь большое наслаждение.



Когда я буду готов выступать за "Флориду"? Думаю, уже на следующий год. Совершенству нет предела, нужно добавлять во всех компонентах. Вряд ли были предпосылки, что меня выберут именно в "Пантерз", я контактировал с 29 командами по ходу сезона.