Григоренко и Задоров не спасли "Колорадо" от разгрома

"Лос-Анджелес" разгромил "Колорадо" (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев льда дубль оформил форвард Джефф Картер, также по шайбе забросили Мариан Габорик, Дастин Браун и Дуайт Кинг.

Российский нападающий "Колорадо" Михаил Григоренко провел на льду 17 минут, отличился одним броском и заработал показатель полезности "-1". Его одноклубник защитник Никита Задоров за 18 минут выдал такие же показатели, а также провел три силовых приема и дважды блокировал броски соперника. Голкипер "Колорадо" Семен Варламов выбыл до конца сезона, защитник Федор Тютин пропускает встречу из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Колорадо" – 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Голы: Габорик – 6 (Копитар, Браун), 0:47 – 1:0. Картер – 25 (бол., Маззин, Даути), 7:15 – 2:0. Картер – 26 (Сетогучи), 17:42 – 3:0. Браун – 7 (Дауд, Грэвел), 44:11 – 4:0. Кинг – 6, 50:46 – 5:0.

Вратари: Будай – Мартин.

Штраф: 13 – 21.

Броски: 40 (11+16+13) – 22 (6+10+6).

Наши: – – Григоренко (17:04/1/-1) , Задоров (18:49/1/-1).