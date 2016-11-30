Гретцки станет капитаном команды ветеранов в матче со звездами шоу-бизнеса

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки станет капитаном команды ветеранов в выставочном матче против звезд шоу-бизнеса в Бэйкерсфилде (США, Калифорния), сообщает официальный сайт НХЛ. Команду соперников выведет на лед его бывший партнер по "Лос-Анджелесу" Люк Робитайл. Игра пройдет в рамках проекта "Классика под открытым небом", в котором фарм-клуб "Эдмонтона" в АХЛ "Бэйкерсфилд" встретится с "Онтарио" (фарм-клубом "Кингз". Полный список участников поединка будет опубликован до 21 декабря.

- Успех клубов НХЛ в Калифорнии оказал позитивное влияние на местный хоккей, а команды младших лиг в таких городах как Бэйкерсфилд и Онтарио вывели наш вид спорта здесь на более высокий уровень, сделали его популярнее, - цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. - Очень приятно видеть, что в Бэйкерсфилде людям нравится смотреть хоккей, видеть игроков, которые однажды появятся в НХЛ.