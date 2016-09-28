Гретцки стал послом празднования столетия НХЛ

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки назван послом празднования столетия лиги, сообщает официальный сайт НХЛ. Праздничные мероприятия начнутся 1 января 2017 года с проведения "Столетней классики". В поединке под открытым небом примут участие "Детройт" и "Торонто".

Празднование столетия планируется в течение всего года. 27-29 января планируется назвать список из 100 лучших игроков в истории НХЛ. В марте во время Парада роз в Пасадене (Калифорния, США) будет организована хоккейная платформа. Также состоится "Зимняя классика" с участием "Сент-Луиса" и "Чикаго".

С 15 по 18 марта пройдет празднование 125-летнего юбилея Кубка Стэнли.

Осенью будут представлены 100 лучших моментов в истории лиги. Кульминацией празднования станут празднования в Монреале 26 ноября и в Оттаве 19 ноября.

Полностью календарь празднования столетия лиги выглядит следующим образом:

Январь - декабрь: Тур грузовика НХЛ

Январь - декабрь: Капсула времени НХЛ

1 января: Столетняя классика НХЛ (Торонто)

2 января: Парад роз (Пасадена, Калифорния)

2 января: Зимняя классика НХЛ (Сент-Луис)

27-29 января: Матч всех звезд (Лос-Анджелес)

25 февраля: Стадионная серия НХЛ (Питтсбург)

15-18 марта: 125-летие Кубка Стэнли (Оттава)

Июнь 2017: Церемония награждения НХЛ (Лас-Вегас)

23-24 июня: Драфт НХЛ (Чикаго)

26 ноября: Празднование 100-летия основания НХЛ

19 декабря: Празднование 100-летия первых матчей в НХЛ