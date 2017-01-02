Горди Хоу - в числе 100 величайших игроков НХЛ

НХЛ опубликовала имена 33 из 100 величайших хоккеистов в истории лиги. В него вошли преимущественно хоккеисты, выступавшие в НХЛ первые 50 лет существования лиги. В список вошел Горди Хоу, прославившийся хоккейным долголетием (его карьера в общей сложности растянулась на 35 лет) и "хет-триком Горди Хоу" (гол, пас и драка в одной игре).

Оставшиеся 67 человек из топ-100 будут названы 27 января в Лос-Анджелесе на торжественной церемонии.

Полностью список из 33 хоккеистов выглядит следующим образом: Сид Абель (сезоны в НХЛ: 1938/39–1953/54), Сил Эппс (1936/37–1947/48), Энди Батгейт (1952/53–1970/71), Жан Беливо (1950/51–1970/71), Макс Бентли (1940/41–1953/54), Тоу Блэйк (1934/35–1947/48), Джонни Бауэр (1953/54–1969/70), Турк Брода (1936/37–1951/52), Джонни Бьюсик (1955/56–1977/78), Кинг Клэнси (1921/22–1936/37), Чарли Конахер (1929/30–1940/41), Алекс Дельвекккио (1950/51–1973/74), Билл Дарнан (1943/44–1949/50), Берни Джоффрион (1950/51–1967/68), Гленн Холл (1952/53–1970/71), Дуг Харви (1947/48–1968/69), Тим Хортон (1949/50–1973/74), Горди Хоу (1946/47–1979/80), Реди Келли (1947/48–1966/67), Тед Кеннеди (1942/43–1956/57), Дэйв Кеон (1960/61–1981/82), Элмер Лак (1940/41–1953/54), Тед Линдсей (1944/45–1964/65), Фрэнк Маховлич (1956/57–1973/74), Дикки Мур (1951/52–1967/68), Хоуи Моренц (1923/24–1936/37), Жак Плант (1952/53–1972/73), Анри Ришар (1955/56–1974/75), Морис Ришар (1942/43–1959/60), Терри Савчук (1949/50–1969/70), Митч Шмидт (1936/37–1954/55), Эдди Шор (1926/27–1939/40), Жорж Везина (1917/18–1925/26).