Гончар стал помощником главного тренера "Питтсбурга"

"Питтсбург" на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Гончара помощником главного тренера. С 2015 года он входил штаб "Пингвинз", занимаясь работой с защитниками команды.

- Его карьера - работа, говорящая сама за себя, - сказал главный тренер "Пингвинз" Майк Салливан. - Конечно, он перейдет на полноценную тренерскую работу, опираясь на опыт, полученный при работе с командой. Он был бесценен во время плей-офф, особенно в работе с нашими молодыми защитниками.

Напомним, в качестве тренера Гончар дважды выиграл кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. Еще один раз он становился победителем плей-офф НХЛ в 2009-м (также в составе "Питтсбурга").

В качестве игрока Гончар выступал за "Вашингтон" (1995-2004), "Бостон" (2004), "Питтсбург" (2005-2010), "Оттаву" (2010-2013), "Даллас" (2013/14), а также "Монреаль" (2014/15). Кроме того, ему принадлежит рекорд результативности среди российских защитников в НХЛ - 811 (220+591) очков в 1301 матче "регулярки".