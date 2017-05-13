Гончар получит больше полномочий в "Питтсбурге"

Российский тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар получит больше полномочий в клубе в связи с уходом помощника генменеджера Джейсона Боттерилла на пост генерального менеджера "Баффало". Об этом сообщил генеральный менеджер "Пингвинз" Джим Рутерфорд.

В ближайшее время Рутерфорд встретится со своим помощником Биллом Герином, вице-президентом по хоккейным операциям Джейсоном Карманосом и тренером по развитию игроков Марком Рекки, чей круг обязанностей будет скорректирован. Гончар, являющийся тренером защитников, также получит новые функции.

- Гонч очень хорош, - цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ. - Он не проводит здесь много времени, поскольку все еще живет в Далласе. Но я предполагаю, что в дальнейшем его роль в команде может увеличиться.

Отметим, что Гончар занимает второе место среди российских игроков по числу проведенных матчей в НХЛ, уступая только Алексею Ковалеву (1316). Он занимает 17-е место в истории НХЛ среди защитников по числу очков.