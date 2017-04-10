Голы Трямкина и Голдобина не спасли "Ванкувер" от поражения в матче с "Эдмонтоном"

"Эдмонтон" в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ этого сезона обыграл "Ванкувер" - 5:2. В составе "Кэнакс" по шайбе забросили нападающий Николай Голдобин и защитник Никита Трямкин. За "Ойлерз" 16 минут 55 секунд отыграл форвард Антон Слепышев.

Две результативные передачи на свой счет записал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который завершил регулярный чемпионат, набрав 100 (30+70) очков. 20-летний форвард выиграл бомбардирскую гонку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Ванкувер" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Эберле - 18 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 18:46 - 1:0. ГОЛДОБИН - 3 (Д. Седин, Х. Седин), 22:00 - 1:1. Эберле - 19, 24:10 - 2:1. Каджула - 7 (Макдэвид), 34:46 - 3:1. Эберле - 20 (Ньюджент-Хопкинс, Лучич), 40:31 - 4:1. Драйзайтль - 29 (Макдэвид), 41:50 - 5:1. ТРЯМКИН - 2 (Хорват), 42:35 - 5:2.

Вратари: Броссуа - Бахман.

Штраф: 7 - 15.

Броски: 44 (14+12+18) - 17 (6+4+7).

Наши: Слепышев (16:55/3/0) - Голдобин (13:51/1/0), Трямкин (21:02/1/2).

Эдмонтон. Rogers Place.