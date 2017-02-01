Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" в игре с "Айлендерс"

"Вашингтон" уступил "Айлендерс" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3. Первой звездой встречи признан форвард ньюйоркцев Райан Стром, ставший автором гола. В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Вашингтон" – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: КУЗНЕЦОВ - 10 (Уильямс, Орпик), 4:41 - 0:1. Кин - 5 (бол., Лэдд, Де Хаан), 22:41 - 1:1. Стром - 7 (Нельсон, Бовилье), 46:31 - 2:1. Бойчак - 6 (п.в., Сизикас, Таварес), 58:52 - 3:1. ОВЕЧКИН - 24 (Бэкстрем, КУЗНЕЦОВ), 59:13 - 3:2.

Вратари: Грайсс - Грубауэр (58:32 - 58:52, 58:59 - 59:13, 59:27).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 29 (11+11+7) - 30 (9+5+16).

Наши: Кулемин (16:28/0/0) – Овечкин (19:43/4/0), Кузнецов (18:47/3/+1), Орлов (21:40/3/0).

Нью-Йорк. Barclays Center.