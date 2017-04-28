Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Питтсбургом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Вашингтон" в первом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:2. В начале второго периода Сидни Кросби сделал дубль, после чего Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сравняли счет. Победу "Пингвинз" принес Ник Бонино в середине третьего периода.
В составе хозяев 19 минут 42 секунды на площадке провел защитник Дмитрий Орлов. Овечкин отыграл 19 минут 11 секунд, Кузнецов - 18 минут 39 секунд. За гостей 17 минут 41 секунду на льду провел Евгений Малкин, который с 11 (2+9) очками на счету остался лидером бомбардирской гонки плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Первый матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Кросби - 3 (Гюнтцель, Хернквист), 20:12 - 0:1. Кросби - 4 (Хернквист, Мяяття), 21:04 - 0:2. ОВЕЧКИН - 4 (Эллер, Оши), 38:17 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 2 (Нисканен), 48:05 - 2:2. Бонино - 2 (Уилсон, Коул), 52:36 - 2:3.
Вратари: Холтби (58:03) - Флери.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 35 (6+13+16) - 21 (4+11+6).
Наши: Овечкин (19:11/3/0), Кузнецов (18:39/4/0), Орлов (19:42/1/-1) - Малкин (17:41/2/-1).
Вашингтон. Verizon Center.
Якут Хан
Бедолаги опять проиграли))))) и серию опять проиграють))))
06:15
zizcom
Монте-Кристо(Мститель) .___ если действительность расходится с мнением Монте-Кристо(Мститель) . то тем хуже для действительности)
06:09
Монте-Кристо(Мститель) .
MAPKJIAP .................. Пересмотри первые 10 минут второго периода, чтобы понять то, что я написал. Нисканен раз за разом промахивался по шайбе, совершая обрезы. А Орлов был предельно вежливым на своем пятачке. Особенно по отношению к Кросби. Это недопустимо. На КОЛ Орлов в эти минуты наиграл. Хорошо, что только первый гол их вина. Но могли еще 3-4 раза забить из-за их тупости.
06:07
FANAT15
Серия закончилась ,даже не начавшись. Всё думаю ясно. Вполне реально счёт будет 4-0. Отдать игру,которую уже почти развернули. Защита Вашиков-это что-то. С такой защитой о каком КС можно мечтать!!!!! Опять Овечка поедет на Чм!!! НУ-ну!!!! Никогда ничего не выиграет стоящего лучший бомбардир НХЛ. Карма однако. Надо клуб менять!!!!
06:07
Монте-Кристо(Мститель) .
zizcom ................. Если бы ты смотрел матчи, то не писал бред. Я смотрел почти все. 90% игр столичных в регулярке. В каждом матче защитники Вашингтона лажали много раз. Спасибо Холтби, Грубауэру и нападающим соперника, что не каждая ошибка оказывалась результативной. Но если бы ты смотрел матчи с Торонто и если бы у тебя были мозги, то и этого хватило понять, что за фрукты играют в обороне столичных.
06:03
MAPKJIAP
Классная игра.... Пингвины молодцы конечно, спокойно играли, но это и понятно им не страшно проиграть уже с Кубком в руках, ждали свои шансы, понимая, что Капиталисты будут давить, а вот Вашики нервничали, хладнокровия не хватало в решающие моменты, опять хотели шайбу с мясом запихать, когда можно было сделать пас на пустой угол, как в случае с Голом Кузи, и с такой сладкой парочкой как Орпик-Шатенкирк надо что то им делать, орпик просто пустой стадион оставил для Бонино!!! Понравился Вилльямс, который всячески провоцировал Пингвинов, явно показывая, что Вашингтон не собирается спокойно смотреть, как Питтсбург выигрывает...
06:02
MAPKJIAP
Монте-Кристо(Мститель) . По Орпику и Шаттенкирку согласен с тобой, а вот по Нисканену и Орлову не особой, таких дефов и у Пингвинов хватает, они тоже не безгрешны, но чего нельзя простить Орпику и Шаттенкирку, так это то что они стоят, защитники в современном хоккее должны быть мобильными... Единственно для чего их можно использовать, это для меньшинства и Шаттенкирка иногда для большинства... А вообще это игра мне напомнила игру Лиги Чемпионов 90-х годов полуфинал Аякс-Ювентус, аякс весь матч проатаковал, а Юве два раза вышел в атаку и забил два гола и победил 2-1, правда потом в финале уступил боруссии 1-3.
05:59
Монте-Кристо(Мститель) .
Цель у Вашингтона осталась та же - выиграть четыре матча. Только и всего.
05:59
zizcom
Монте-Кристо(Мститель) .__ Почти все, кто понимает в хоккее, писали перед серией, что все решит слабая защита Вашингтона, которая допустит кучу ошибок в обороне.____ я конечно ни чего не понимаю в хоккее, но "слабая" защита вашингтона пропустила в регулярке меньше всех.
05:58
Монте-Кристо(Мститель) .
И еще. Когда Кузнецов крыльями замахал после забитого гола, то я подумал, плохая примета. Проиграют. Так и вышло. У парня совсем мозгов нет. Детство в одном месте играет. Лучше бы занялся реализацией голевых моментов. Сегодня их не меньше, чем Кросби имел, а забил всего раз.
05:57
Kurt
В первом периоде Вашики играли слишко академично, стараясь разыграть до верного. Часто очень долго принимали решения, из-за этого следовала потеря шайбы. Начало второго периода вообще провалили. В 3 периоде стали побыстрее принимать решения - появилось много моментов. Стали получаться затяжные позиционные атаки, временами хорошо запирали пингвинов в их зоне. Но самоотверженная игра игроков Питтсбурга и временами неоднозначное судейство не позволили додавить соперника. В целом весьма зрелищная игра, хоть и первая ее половина прошла почти без бросков по воротам. У Питтсбурга грамотно выстроена игра, но временами Вашингтон очень качественно наседает и давит соперника. P.S. Тротцу надо срочно что-то решать с 3й парой оборонцев Шатта-Орпик, а то будет поздно. P.P.S. В принципе возможно и неплохо, что птицы первую встречу выиграли. Прошлые разы первую встречу Вашингтон брал, но в итоге проигрывал серию. В этот раз все будет с точностью до наоборот.
05:55
Sправедливый
Кстати, матч, конечно, мы увидели классный, но я вот в перерывах переключался на игру в Оттаве и скажу вам, что там игра была ничуть не хуже по накалу, а вот антураж (спасибо канадским болельщикам) был на порядок выше, чем в Вашингтоне!
05:53
Монте-Кристо(Мститель) .
Почти все, кто понимает в хоккее, писали перед серией, что все решит слабая защита Вашингтона, которая допустит кучу ошибок в обороне. Все так и получилось. В первой половине второго периода они допустили порядка десяти провалов. Счет легко мог стать 0:5. Хорошо, что птицы не реализовали стопроцентные моменты. Да и Холтби спасал. Но это был кошмар. А провал при счете 2:2, тоже легко читался перед матчем. И вряд ли Тротц это сможет исправить в дальнейшем. Четыре Чернобыля в защите у Вашингтона: Орлов, Орпик, Нисканен, Шаттенкирк. Там саркофагов не напасешься.
05:51
MAPKJIAP
Классная игра.... Пингвины молодцы конечно, спокойно играли, но это и понятно им не страшно проиграть уже с Кубком в руках, ждали свои шансы, понимая, что Капиталисты будут давить, а вот Вашики нервничали, хладнокровия не хватало в решающие моменты, опять хотели шайбу с мясом запихать, когда можно было сделать пас на пустой угол, как в случае с Голом Кузи, и с такой сладкой парочкой как Орпик-Шатенкирк надо что то им делать, орпик просто пустой стадион оставил для Бонино!!! Понравился Вилльямс, который всячески провоцировал Пингвинов, явно показывая, что Вашингтон не собирается спокойно смотреть, как Питтсбург выигрывает...
05:47
Монте-Кристо(Мститель) .
Организация игры у птиц лучше. Особенно в обороне. Вашингтону летом надо кардинально менять защитную линию. Шаттенкирк, Орпик, Орлов на выход.
05:39
igogohruhru
Опять Банина все испортила
05:38
Монте-Кристо(Мститель) .
Когда Вашингтон перешел на игру в три звена, то его преимущество стало тотальным. Пингвинов размазали по льду. Вот только оборона у столичных - это кошмар в ночи, прогулка в полнолуние по кладбищу. Иначе и не скажешь.
05:38
Sправедливый
"Питтсбург" с победой! "ВК" не унывать... Судьи так то у "столичных" тоже много чего прощали, например, нарушение численного состава (клич со скамейки how many был слышен во всех телевизорах) и грубость Орлова (во время проведения силового приёма, доработал локтевым суставом). А "пингвины" играли очень дисциплинировано.
05:37
Монте-Кристо(Мститель) .
Удаления у Вашингтона - мутные. Ни одного не дали гостям. А нарушения были.
05:34
Проба положительна
Админресурс только в России канает..давайте не писать бредни!! Вши хорошо играли, слов нет!! Вот только мне кажется, что лучше они вряд ли смогут играть!! А Питт взял своё на классе!! Женя только был сегодня никакой!! Но и без него всё ОК у Пингвинов!! Пусть Малыч в след игре выкладывается и забивает!! Всех болельщиков Пингвинз с победой!!! Первый пошёл)))!!
05:33
Монте-Кристо(Мститель) .
Первая минута. Кузнецов выскочил из-за ворот на пятачок и бросил. Конечно, не забил. А позиция была убойная. И преимущество надолго перешло к пингвинам. Волны атак накатываются на ворота Холтби. Число бросков в створ ворот и близко не соответствует тому числу моментов, что имеют птицы. Такое впечатление, что гол лишь вопрос времени. Хорош Малкин. Опасны Кросби и Хорнквист. Столичные выглядят жалко. Только на 12 минуте они смогли отодвинуть игру от своих ворот. Начали проводить что-то похожее на атаки. Но вот после броска Овечкина шайбу в пустые ворота не добил Оши. Не забить было сложнее, чем забить, но Оши трудностей не боится. Флери был отыгран, валялся в стороне. В ворота встал Гюнтцель и Оши умудрился попасть ему в ногу. А инициатива между тем перешла к Вашингтону. Следует еще ряд опасных атак. Но голов нет. 0:0. По броскам в створ ворот 6:4 лидирует Вашингтон. Матч смотрится. Второй период. 12 секунда. 0:1. Забивает Кросби. Выход два против одного защитника после дикой ошибки Бэкстрема в средней зоне. Через 52 секунды 0:2. Снова Кросби. Следует вал атак на ворота Холтби и на пятачке забывают плаксу. И вот новая серия ошибок игроков Вашингтона. Винник выводит Кессела один на один. Холтби ! Тут же следует добивание с пятачка. Опять Холтби тащит. Бураковски опасно бросает. Овечкин выходит один на один. Флери ! Транжирят моменты столичные. И продолжают ошибаться в обороне. Нисканен словно играет дырявой клюшкой. Раз за разом промахиваясь по шайбе. После чего следуют опаснейшие атаки пингвинов. Кросби еще мог забить трижды с пятачка. В основном из-под Орлова. Тот видимо поклонник плаксы, отъезжает в сторону, давая бросать плаксе. Подтверждая мою мысль, что Орлов – Чернобыль в обороне Вашингтона. Такое впечатление, что Кросби не уходит со льда. Тротц же продолжает выпускать звенья в порядке очереди. Снова опасно бросает Бураковски. Флери тащит. Юханссон ! В миллиметрах от штанги. Инициатива в конце периода переходит к столичным. Овечкин ! 1:2. Сильнейший кистевой со своей точки в результате атаки с ходу. Тут же мог забить Кузнецов броском с убойной позиции. Вратарь ! Интереснейший матч. В котором столичные сами себе создают проблемы, проваливаясь раз за разом в обороне. С середины периода фактически не выходит у Вашингтона четвертое звено. Все равно от него толка нет. Третий период. На первой минуте обязан был забивать Кузнецов. Флери тащит ! Вашингтон давит. Горячо у ворот пингвинов. Столичные играют в три звена. Затяжная атака второго звена на 9 минуте и 2:2. Кузнецов забивает в пустой угол ворот после шикарной передачи Нисканена. Валидольное окончание матча гарантировано ! Кросби не уходит со льда. Но больше атакуют хозяева. Наиболее остро второе звено. В котором солирует Кузнецов. Но и Юханссон с Уильямсом хороши. Шмидт бросает из убойной позиции. Тащит Флери ! Досадно. Супермомент ! И тут же дикий провал в обороне Шаттенкирка и Орпика. Выход Бонино один на один. 2:3. Нет слов. Оборона столичных играет в поддавки. На 17 минуте супершанс не использует Вашингтон. Четыре убойных броска за 10 секунд с пятачка. Там свалка. Пожар. Но чудеса творит Флери. Вшестером играет Вашингтон. Горячо у ворот пингвинов. Но счет не меняется. Достойно сражались столичные. Но защита у них безобразная. Словно там маразматики играют, пикейные жилеты. Это относится к Нисканену и Орлову, Шаттенкирку и Орпику. Поэтому и 2:3. И плевать, что они хороши в атаке. Их дело не допускать провалы в обороне. А они только этим и занимаются. К Холтби по сути претензий нет.
05:32
Айртон:)
В принципе победа за явным преимуществом.)) При этом Пингвины пол матча сушили и играли по счёту.) Сид подтверждает, что лучший в мире!)) Браво!)) Малкин - худший в матче, не успевал за темпом игры, и привёз первый гол, совершив 2 ошибки за 5 секунд, превратил по сути выигранный матч в качели. В целом игра на уровне. Питтсбург класснее, больше креатива, Вашингтон команда менее мастеровитая, больше бей-беги и желания.))
05:32
Восставший из пепла
Флери!!!! Бонино! Кросби! Знакомые все лица!
05:31
Антон Шипулин - гений биатлона*
Если вашиков так дома судят - че в гостях будет? Еськов будет судить?
05:29
Якут Хан
Ну и судьи тоже за курятину))) расклад ясен)))
05:29
MassEffect100500
по игре птицы отскочили,Холт не выручил,ваши играли мощно,особенно в 3 периоде,серия обещает быть супер интересной
05:29
Kurt
Понеслась!
05:28
Антон Шипулин - гений биатлона*
У Ови на Питтсбург явно стоит, сегодня неплохо играл.
05:28
Антон Шипулин - гений биатлона*
В каждой лиге есть свой питтерсбург с админресурсом. Ни одного большинства вашикам на домашнем льду не дали, Ови удалили не пойми за что - таких моментов у пингвинов потом было штук 5. Зрители свистели. Админресурс
05:27
Новоуепинни
Овца и Кузя забили по голу, Вши проиграли. Классика! Красота! Пингвинам не расслабляться, по уровню на голову выше. Малкин - дно
05:27