Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Питтсбургом"

"Питтсбург" на выезде обыграл "Вашингтон" в первом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:2. В начале второго периода Сидни Кросби сделал дубль, после чего Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сравняли счет. Победу "Пингвинз" принес Ник Бонино в середине третьего периода.

В составе хозяев 19 минут 42 секунды на площадке провел защитник Дмитрий Орлов. Овечкин отыграл 19 минут 11 секунд, Кузнецов - 18 минут 39 секунд. За гостей 17 минут 41 секунду на льду провел Евгений Малкин, который с 11 (2+9) очками на счету остался лидером бомбардирской гонки плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Кросби - 3 (Гюнтцель, Хернквист), 20:12 - 0:1. Кросби - 4 (Хернквист, Мяяття), 21:04 - 0:2. ОВЕЧКИН - 4 (Эллер, Оши), 38:17 - 1:2. КУЗНЕЦОВ - 2 (Нисканен), 48:05 - 2:2. Бонино - 2 (Уилсон, Коул), 52:36 - 2:3.

Вратари: Холтби (58:03) - Флери.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 35 (6+13+16) - 21 (4+11+6).

Наши: Овечкин (19:11/3/0), Кузнецов (18:39/4/0), Орлов (19:42/1/-1) - Малкин (17:41/2/-1).

Вашингтон. Verizon Center.