Голы Орлова и Кузнецова принесли "Вашингтону" победу над "Миннесотой"

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Миннесоту" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Прервалась победная серия "Уайлд" из четырех игр кряду.

В составе победителей два (1+1) очка набрал нападающий Евгений Кузнецов. Теперь на его счету 23 (5+18) очков в 21 встрече. Победный гол в этом матче забросил защитник Дмитрий Орлов. Капитан "Кэпс" Александр Овечкин сделал результативную передачу.

Отметим, что Овечкин получил небольшое повреждение во втором периоде. После броска Криса Стюарта, шайба попала россиянину в лицо. Он получил рассечение щеки и губы. Овечкин покинул лед и на время отправился в раздевалку. Форвард вернулся на лед в третьем периоде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Миннесота" – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Оши - 10 (бол., КУЗНЕЦОВ, Бэкстрем), 9:42 - 1:0. Нидеррайтер - 5 (бол., Гранлунд, Койву), 12:02 - 1:1. ОРЛОВ - 2 (Нисканен, Оши), 12:46 - 2:1. КУЗНЕЦОВ - 5 (бол., ОВЕЧКИН, Карлсон), 57:23 - 3:1.

Нереализованный буллит: Стивенсон (55:11, "Вашингтон").

Вратари: Холтби - Стэлок (58:36).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 43 (13+8+22) - 31 (12+9+10).

Наши: Кузнецов (18:52/7/0), Овечкин (16:46/4/0), Орлов (24:12/3/+1)- -.

19 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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