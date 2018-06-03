Голы Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" вторую победу над "Вегасом"

"Вашингтон" обыграл "Вегас" в третьем матче финала Кубка Стэнли - 3:1. Одну шайбй в этой игре забросил нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на льду 17 минут 28 секунд. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, вернувшийся в игру после травмы в предыдущей встрече. Он отыграл 18 минут 52 секунды. Защитник Дмитрий Орлов за 26 минут набрал показатель "+2".

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).

НХЛ

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Вашингтон" - "Вегас" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Наши: Овечкин (17:28/5/1), Кузнецов (18:52/4/2), Орлов (26:04/0/2) - -.

Счет в серии: 2-1.