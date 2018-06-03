06:03 | Хоккей — НХЛ

Голы Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" вторую победу над "Вегасом"

Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ. Фото "СЭ"
Александр ОВЕЧКИН и Евгений КУЗНЕЦОВ. Фото "СЭ"
28

"Вашингтон" обыграл "Вегас" в третьем матче финала Кубка Стэнли - 3:1. Одну шайбй в этой игре забросил нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на льду 17 минут 28 секунд. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, вернувшийся в игру после травмы в предыдущей встрече. Он отыграл 18 минут 52 секунды. Защитник Дмитрий Орлов за 26 минут набрал показатель "+2".

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени). 

НХЛ

Плей-офф

Финал

Третий матч

"Вашингтон" - "Вегас" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Наши: Овечкин (17:28/5/1), Кузнецов (18:52/4/2), Орлов (26:04/0/2) - -.

Счет в серии: 2-1.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
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$n10nep$

Да не даст никто Холтби Смайта. ОН уже на 90% у Ови и на 10% у Кузи.

06:18

redgy

$n10nep$, ну ВК приучили к транжирству)

06:17

$n10nep$

Все-таки Маршессо редкостный эгоист. Бросает из любых позиций. Все равно Овечкиным не будет))

06:17

Валерий-110

Думаю, что оба вратаря сегодняшними косяками всучили Кон Смайт Троффи Овечкину. Или Кузнецову. Но лучше Овечкину.

06:17

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Кузя - победный гол в финале КС! Овца - уже 2 гола в финале КС! Но рано радоваться, на следующий матч Вегас выйдет как на последний, ведь проиграют - все считай!!!

06:16

$n10nep$

redgy Вегас прилично растранжирил моментов.. ======================================= Что же тогда сказать про Вашингтон?)) Они только в этом мачте создали болье 100%, чем Вегас за три матча.

06:15

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Холтби красавец, вернул зрителя в игру и разбудил интрижку!!!

06:14

$n10nep$

У Кузи 71% процент на точке. Лол. Как Вегас прошел Виннипег, я не знаю...

06:14

redgy

Парни красавцы! Ови догнал Шайфли) Осталось 2 победы.. Вашик выглядит пока сильнее, но ошибки в обороне настораживают по прежнему.. Вегас прилично растранжирил моментов..

06:14

maxcds

mrazotka Ребята, Бэкса не трожьте, он может щас не тащит, но умеет выстреливать в нужный момент./// спецом его часто ругаем. на фарт. но сегодня он косячил. пусть отрабатывает, вялый тухлый швед.

06:14

$n10nep$

Игроки Вашингтона конечно много заблокировали, но там блокирования были в основном в начале бросков.

06:13

maxcds

2-3 звезда, если б можно было, должен быть флери. без него мог быть разгром

06:12

mrazotka

Ребята, Бэкса не трожьте, он может щас не тащит, но умеет выстреливать в нужный момент.

06:11

$n10nep$

Что-то в финале слишком много штанг. Только у Карлсона американского за последние два матча 3. Сегодня по штангам тоже 3-3 вроде. Жесть.

06:11

.BattleFish.

unLost14 Бэтл, он не вялый, он Николай Вялых! 06:10-----------был такой крутой хоккеист, Миша Босых, хохлы лучшие в хоккее!)))

06:11

maxcds

$n10nep$ Парни, каюсь, после второй игры закралась позорная мыслишка - а может и не нужен Кузя? //// ну ты даешь...)))

06:11

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Я не понял, зачем Кузя играет? Он же там что-то сломал! Пусть лечится сидит!

06:10

mrazotka

Холтби заслужил 3юю звезду, в целом по матчу играл очень уверенно и выручал команду, про этот косяк уже все забыли я думаю. Пропущенная шайба ни на что не повлияла, кроме того что сам Холтби шатаут упустил в финале КСа. Пока 3 игрока явно лидируют в Вашингтоне по полезности, 1 ый Кузя, 2ой Холтби, 3ий Овечкин. Ну и другие парни у кпасов тоже большие молодцы, играют очень хорошо. Короче верим в капсов, победа должны быть наконец-то за ними.

06:10

.BattleFish.

Антон Шипулин - гений биатлона!) Че, как матч, расскажите? Я смотрю, 21 удар по воротам Холтби всего! Вегас вообще не атаковал или вашики смели? 06:09-----------Вегас слабее!

06:10

unLost14

Бэтл, он не вялый, он Николай Вялых!

06:10

Антон Шипулин - гений биатлона!)

Че, как матч, расскажите? Я смотрю, 21 удар по воротам Холтби всего! Вегас вообще не атаковал или вашики смели?

06:09

.BattleFish.

Коля Вялый еще Вялый или уже полуВялый!?)

06:08

$n10nep$

У меня и после первой игры не было упаднических настроений, а уж после двух следующих и вовсе позитивное. Вашингтон сильнее во всех компонентах. В общем, TOTAL DOMINATION!!!

06:08

Антон Шипулин - гений биатлона!)

То чувство, когда завел будильник, чтобы проснуться в 3 к матчу. А просыпаешься за минуту до конца, в 6... НО Я ДОВОЛЕН - и выиграли, и нервы целы))) Да еще наши забили! Кузя - 1я звезда матча!

06:08

HarryAngel

Нига зарыл интригу. Холтби однозначно "звезда дня". Иначе скучно даже смореть..

06:08

$n10nep$

Парни, каюсь, после второй игры закралась позорная мыслишка - а может и не нужен Кузя? Ан нет, нужен))

06:07

.BattleFish.

Нигу рано еще на плантации отправлять, позже!

06:06

.BattleFish.

Русские как обычно затащили!) Холтби чуть было не похоронил команду, да Чмока!?)

06:05

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