Голы Кузнецова и Овечкина принесли "Вашингтону" вторую победу над "Вегасом"

"Вашингтон" обыграл "Вегас" в третьем матче финала Кубка Стэнли - 3:1. Одну шайбй в этой игре забросил нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин, который провел на льду 17 минут 28 секунд. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, вернувшийся в игру после травмы в предыдущей встрече. Он отыграл 18 минут 52 секунды. Защитник Дмитрий Орлов за 26 минут набрал показатель "+2".
"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).
НХЛ
Плей-офф
Финал
Третий матч
"Вашингтон" - "Вегас" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Наши: Овечкин (17:28/5/1), Кузнецов (18:52/4/2), Орлов (26:04/0/2) - -.
Счет в серии: 2-1.
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$n10nep$
Да не даст никто Холтби Смайта. ОН уже на 90% у Ови и на 10% у Кузи.
06:18
redgy
$n10nep$, ну ВК приучили к транжирству)
06:17
$n10nep$
Все-таки Маршессо редкостный эгоист. Бросает из любых позиций. Все равно Овечкиным не будет))
06:17
Валерий-110
Думаю, что оба вратаря сегодняшними косяками всучили Кон Смайт Троффи Овечкину. Или Кузнецову. Но лучше Овечкину.
06:17
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Кузя - победный гол в финале КС! Овца - уже 2 гола в финале КС! Но рано радоваться, на следующий матч Вегас выйдет как на последний, ведь проиграют - все считай!!!
06:16
$n10nep$
redgy Вегас прилично растранжирил моментов.. ======================================= Что же тогда сказать про Вашингтон?)) Они только в этом мачте создали болье 100%, чем Вегас за три матча.
06:15
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Холтби красавец, вернул зрителя в игру и разбудил интрижку!!!
06:14
$n10nep$
У Кузи 71% процент на точке. Лол. Как Вегас прошел Виннипег, я не знаю...
06:14
redgy
Парни красавцы! Ови догнал Шайфли) Осталось 2 победы.. Вашик выглядит пока сильнее, но ошибки в обороне настораживают по прежнему.. Вегас прилично растранжирил моментов..
06:14
maxcds
mrazotka Ребята, Бэкса не трожьте, он может щас не тащит, но умеет выстреливать в нужный момент./// спецом его часто ругаем. на фарт. но сегодня он косячил. пусть отрабатывает, вялый тухлый швед.
06:14
$n10nep$
Игроки Вашингтона конечно много заблокировали, но там блокирования были в основном в начале бросков.
06:13
maxcds
2-3 звезда, если б можно было, должен быть флери. без него мог быть разгром
06:12
mrazotka
Ребята, Бэкса не трожьте, он может щас не тащит, но умеет выстреливать в нужный момент.
06:11
$n10nep$
Что-то в финале слишком много штанг. Только у Карлсона американского за последние два матча 3. Сегодня по штангам тоже 3-3 вроде. Жесть.
06:11
.BattleFish.
unLost14 Бэтл, он не вялый, он Николай Вялых! 06:10-----------был такой крутой хоккеист, Миша Босых, хохлы лучшие в хоккее!)))
06:11
maxcds
$n10nep$ Парни, каюсь, после второй игры закралась позорная мыслишка - а может и не нужен Кузя? //// ну ты даешь...)))
06:11
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Я не понял, зачем Кузя играет? Он же там что-то сломал! Пусть лечится сидит!
06:10
mrazotka
Холтби заслужил 3юю звезду, в целом по матчу играл очень уверенно и выручал команду, про этот косяк уже все забыли я думаю. Пропущенная шайба ни на что не повлияла, кроме того что сам Холтби шатаут упустил в финале КСа. Пока 3 игрока явно лидируют в Вашингтоне по полезности, 1 ый Кузя, 2ой Холтби, 3ий Овечкин. Ну и другие парни у кпасов тоже большие молодцы, играют очень хорошо. Короче верим в капсов, победа должны быть наконец-то за ними.
06:10
.BattleFish.
Антон Шипулин - гений биатлона!) Че, как матч, расскажите? Я смотрю, 21 удар по воротам Холтби всего! Вегас вообще не атаковал или вашики смели? 06:09-----------Вегас слабее!
06:10
unLost14
Бэтл, он не вялый, он Николай Вялых!
06:10
Антон Шипулин - гений биатлона!)
Че, как матч, расскажите? Я смотрю, 21 удар по воротам Холтби всего! Вегас вообще не атаковал или вашики смели?
06:09
.BattleFish.
Коля Вялый еще Вялый или уже полуВялый!?)
06:08
$n10nep$
У меня и после первой игры не было упаднических настроений, а уж после двух следующих и вовсе позитивное. Вашингтон сильнее во всех компонентах. В общем, TOTAL DOMINATION!!!
06:08
Антон Шипулин - гений биатлона!)
То чувство, когда завел будильник, чтобы проснуться в 3 к матчу. А просыпаешься за минуту до конца, в 6... НО Я ДОВОЛЕН - и выиграли, и нервы целы))) Да еще наши забили! Кузя - 1я звезда матча!
06:08
HarryAngel
Нига зарыл интригу. Холтби однозначно "звезда дня". Иначе скучно даже смореть..
06:08
$n10nep$
Парни, каюсь, после второй игры закралась позорная мыслишка - а может и не нужен Кузя? Ан нет, нужен))
06:07
.BattleFish.
Нигу рано еще на плантации отправлять, позже!
06:06
.BattleFish.
Русские как обычно затащили!) Холтби чуть было не похоронил команду, да Чмока!?)
06:05