Голы Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Тампу" во втором матче

"Вашингтон" обыграл "Тампу" во втором матче финальной серии Восточной конференции - 6:2. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который провел на площадке 17 минут 19 секунд. Александр Овечкин за 17 минут 9 секунд набрал 2 (1+1) очка. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 44 секунды. Трое россиян "Вашингтона" набрали по "+2" в этой встрече.
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров за 18 минут 6 секунд сделал 1 результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 10 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.
"Кэпиталз" одержал вторую победу над "Лайтнинг", счет в серии - 2-0. Следующие два матча состоятся на площадке "Вашингтона".
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
"Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)
Голы: Уилсон - 3 (Нисканен, КУЗНЕЦОВ), 0:28 - 0:1. Пойнт - 5 (бол., Стэмкос, Хедман), 7:08 - 1:1. Стэмкос - 5 (бол., КУЧЕРОВ, Пойнт), 10:22 - 2:1. Смит-Пелли - 3 (Чейссон, Карлсон), 22:50 - 2:2. Эллер - 5 (Врана), 38:58 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 8 (бол., ОВЕЧКИН, Эллер), 39:57 - 2:4. ОВЕЧКИН - 10 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 43:34 - 2:5. Коннолли - 3 (Эллер, Карлсон), 52:57 - 2:6.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Холтби.
Штраф: 12 - 14.
Броски: 35 (13+8+14) - 37 (10+13+14).
Наши: Кучеров (18:06/2/-2), Сергачев (18:10/3/-2) - Овечкин (17:09/4/2), Кузнецов (17:19/4/2), Орлов (22:44/5/2).
14 мая. Тампа. Amalie Arena.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
= Даль =
maxcds Антон Шипулин гений биатлона, с удалением Уасси не согласен. Возможно это возвратка за пропущенный фол на Карлсоне. Первого удаления Уилзона тоже не было. Там Куница должен был поехать подумать о своем поведении. Удаление Кемпны на Стэмкосе было, но там не зафиксировали оффсайд. Матрасы продолжают плохо судить.========здоров, 25025 )))
06:19
maxcds
Антош, выдыхай. ты чо такой агрессивный? вши разделали под орех молний, даже несмотря на плохое судейство больше в пользу тампы. но шапками закидывать молний не будем. ничего еще не ясно.
06:19
Xenosag
Вши всегда хорошо играли с Атлантой и Виннипегом, это были поставщики статы для Овечкина. Надеюсь по старой памяти хотя бы моральное преимущество будет за Вашингтоном. Но главное не расслабляться и спокойно дожать тампу!
06:18
$n10nep$
= Даль = $n10nep$==== только из-за Овечкина 06:17 ============================== Красава, брат! А я начал из-за Кузи, а сейчас за всех троих переживаю почти как за себя. Да что там. За всяких Коннолей и то приходится переживать)) Не ожидал от себя такого.
06:18
Антон Шипулин гений биатлона
Куда звено пропало, которое Пасту-Бержи<Тазика-Лизуна отпетушило 4 матча подряд? ВЕСЕЛЫЙ, это что ж получается? Бержи не только < Тазика, но еще и < Кузи и даже < Пойнта с Гурдом???
06:18
Алексей Х
kargot матч не мог посмотреть. По протоколу - по броскам равенство. А по моментам?===== До 2-2 в целом равная игра. Но чувствовалось, что Тампа побаивается...А вши , наоборот, лезут на ворота, и бросают. Хотя вашики играли на контрах, и после них собственно и забили и 2, и 3 голы. Четвертый опять после вбрасывания за 9 сек до конца вкатили. Пятую - опять после контры образцовой и паузы Кузи. Тампа откровенно растеряна. имхо, третий матч решающий в серии.
06:18
gibson
Купер это дважды физрук. Когда тебя разделывает под орех другой физрук Тротц это уже какое-то деклассирование. Ну как можно сделать одно и тоже снова и опять? Проспали первые смены, получили за несколько секунд до конца периода удаление и тут же гол, который команду опять убил. Полный развал команды. В обороне творилось что-то невообразимое. Вашингтон постоянно убегал в отрывы, где имел численное превосходство, то 2 в 1, то 3 в 2. Что с Макдоной? Полный провал, а не игра. Сергачев выглядел сегодня лучшим игроком обороны Тампы и это приговор. Вашингтон конечно хорош, но надо же что-то делать чтобы не наступать опят на те же грабли. Эта серия в 4 матчах не должна закончится. Как показывал весь чемпионат и этот плей-офф, Тампе все равно где играть дома или в гостях, но я не вижу никакой тренерской работы. Все, что Купер придумал к этой серии это поставил Поинта в первую бригаду большинства и тут скорее вопрос почему это не было сделано раньше (я поражался этому весь год, любой самый тупой тренер впускает в первом потоке всех лучших нападающих-игровиков, Купер же почему-то играл с двумя столбами Киллорном и Миллером, зачем - понять невозможно). Я вам открою секрет. Игровая модель Купера потерпела крах в первом матче с Бостоном, с тех пор игра Тампы была примитивизирована и сильно упрощена и этот простенький хоккей с забросами не работает против Вашингтона , а в обороне полный развал. Отсюда и результат.
06:18
= Даль =
$n10nep$==== только из-за Овечкина
06:17
Антон Шипулин гений биатлона
Да че вы мне пишете про Карлсона, уилсона. Я первый период даже не смотрел, мне похер че там было. ТЫ БЛЯДЬ СУДИ ПО МОМЕНТАМ, ПОЛОСАТЫЙ! А то начинается: это обратка за этого, а потом обратка за обратку - и начинается ПИЗДЕЦ КАКОЙ-ТО в котором не разберешься. СУДИ ПО МОМЕНТАМ,А НЕ ОБРАТКИ РАЗДАВАЙ
06:14
akkustik
Антон Шипулин гений биатлона,ты хоккей смотрел хоть?
06:14
$n10nep$
kargot матч не мог посмотреть. По протоколу - по броскам равенство. А по моментам? 06:11 ================================= Раза в два как минимум в пользу вашиков. В третьем могли штук 7-8 положить спокойно, но там Тампа уже вообще рассыпалась.
06:14
= Даль =
м\у Овечкиным и Кузей явно что-то было на пляжах Флориды. Православная химия.
06:13
$n10nep$
= Даль = ======================== А ты смотришь игры? В полку сумасшедших прибыло?))
06:12
maxcds
Антон Шипулин гений биатлона, с удалением Уасси не согласен. Возможно это возвратка за пропущенный фол на Карлсоне. Первого удаления Уилзона тоже не было. Там Куница должен был поехать подумать о своем поведении. Удаление Кемпны на Стэмкосе было, но там не зафиксировали оффсайд. Матрасы продолжают плохо судить.
06:12
Антон Шипулин гений биатлона
Даже ТОНИРОВАННЫЙ забил. От негра пропустили. ПОЗОР!
06:12
kargot
матч не мог посмотреть. По протоколу - по броскам равенство. А по моментам?
06:11
akkustik
Хедман- симулянт! Своё получит!
06:11
Антон Шипулин гений биатлона
Восставший из пепла Объяните кто-нибудь, что в финале Виннипег ждет и там вшей порвут по 6 шайб за матч, как сейчас Флери (у которого 0.95 стата была!!!!)
06:11
$n10nep$
Имхо, если бы Кузя был девушкой, Ови его за такую передачу взасос бы))
06:10
fifa_guru
Антон Шипулин гений биатлона НО СУДЬИ ИГРУ СЛОМАЛИ, ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ НИКТО НЕ ГОВОРИТ??? // я тоже смеялся над удалением Оши! ))
06:10
Антон Шипулин гений биатлона
По поводу Коли Вялого согласен. В БИЗНЕСЕ есть правило - если специалист супер-хороший, но ноет вечно, жалуется, ходит с кислой рожей - то надо выгонять, он всю команду отравляет. Вот Бэкс такой же - ВЯЛЫЙ. Пусть он играет круто, но в ПО нужен огонь, а не пассивность. Пусть у Понтуса поучится
06:10
$n10nep$
Антон Шипулин гений биатлона $n10nep$ Во-первхы, ничего он не видел. Во-вторых, там акцентированного движения не было, там на 1 см максимум, в финале конфы за такое удалять - НОНСЕНС! А комментаторы даже говорили, что против вашиков удаление быть должно 06:08 ======================== Что-то прослушал. Имхо, судьи исправились за первый период, в котором, честно говоря, оба удаления тоже были сомнительными. Орпика по делу удалили.
06:09
Восставший из пепла
Бигл, Уилсон - мужики!!! Алзнера бы еще вернуть. Это кубок господа! Выиграть одну дома, и все! 3-1 в серии.
06:09
$n10nep$
.BattleFish. Ови, Кузя, Эллер, Холтби, Уилсон проводят бомбический ПО! Я в конце регулярки говорил, что Кузя отлично подойдет к плову, так как он стал регулярно набирать очки именно в концовке, так оно и случилось, помню как брат Марио66 шутил, что мол его отличная форма как раз для ПО Чмира!) Вот Кросби реально бы усилил свою сборную, а то пустострел вывозит только с норвегиями!))) Тампу жалко немного, единственные кто старались это Стемкос, Куч, Пойнт! Вася по большому счету виноват лишь в 4 шайбе, когда получил глупое удаление, судьи подтащили Вшей тогда! Столичные очень опасны, быстры и мощны, столько моментов было у ворот Васи, тут хоть на голове стой толку не будет, что нибудь да залетит! Психологический барьер сломан, Кэпс рвутся за кубком! 06:02 =============================================== Вот плюсую неистово!
06:08
Антон Шипулин гений биатлона
$n10nep$ Во-первхы, ничего он не видел. Во-вторых, там акцентированного движения не было, там на 1 см максимум, в финале конфы за такое удалять - НОНСЕНС! А комментаторы даже говорили, что против вашиков удаление быть должно
06:08
HarryAngel
Оказывается все дело в Бекстреме
06:08
$n10nep$
Вся команда хороша! А бегут как? Неужели мельдоний? А игра в пас? И шайба с крюка почти не сходит ни у кого. Песня пока, да и только.
06:07
.BattleFish.
$n10nep$ .BattleFish. $n10nep$ Ахах! Куч посмешище)) 05:53------------его понять можно, игра уже сделана и можно выплеснуть эмоции, когда стараешься всю игру, а ничего не получается психовать это нормально! 05:55 ======================================== Понятно. Можно клюшкой по воротам, по борту, но вот так ногой игрока соперника некрасиво)) 05:57--------------да все он нормально сделал, не клюшкой же по голове ударил, до Уилсона ему далеко!)
06:07
maxcds
Но вшей надо и поругать. Оши - нулина. Не такой как Чмока, но все же. 4 момента загубил. 4 - Карл! В третьем перестал даже считать. И Орлов бывает опасен для своих ворот на чужой синей. P.S. Бэкса к команде не подпускать. Хоть Троцкий мож послушает.
06:07
= Даль =
akkustik А Бигл,Смит-Пелли-какие красавцы!=======Кемпны вообще топ. И Стивенсон.
06:07