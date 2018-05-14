Голы Кузнецова и Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Тампу" во втором матче

"Вашингтон" обыграл "Тампу" во втором матче финальной серии Восточной конференции - 6:2. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов, который провел на площадке 17 минут 19 секунд. Александр Овечкин за 17 минут 9 секунд набрал 2 (1+1) очка. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты 44 секунды. Трое россиян "Вашингтона" набрали по "+2" в этой встрече.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров за 18 минут 6 секунд сделал 1 результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 10 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

"Кэпиталз" одержал вторую победу над "Лайтнинг", счет в серии - 2-0. Следующие два матча состоятся на площадке "Вашингтона".

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)

Голы: Уилсон - 3 (Нисканен, КУЗНЕЦОВ), 0:28 - 0:1. Пойнт - 5 (бол., Стэмкос, Хедман), 7:08 - 1:1. Стэмкос - 5 (бол., КУЧЕРОВ, Пойнт), 10:22 - 2:1. Смит-Пелли - 3 (Чейссон, Карлсон), 22:50 - 2:2. Эллер - 5 (Врана), 38:58 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 8 (бол., ОВЕЧКИН, Эллер), 39:57 - 2:4. ОВЕЧКИН - 10 (КУЗНЕЦОВ, Уилсон), 43:34 - 2:5. Коннолли - 3 (Эллер, Карлсон), 52:57 - 2:6.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Холтби.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 35 (13+8+14) - 37 (10+13+14).

Наши: Кучеров (18:06/2/-2), Сергачев (18:10/3/-2) - Овечкин (17:09/4/2), Кузнецов (17:19/4/2), Орлов (22:44/5/2).

14 мая. Тампа. Amalie Arena.