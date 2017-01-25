Голы Кучерова и Нестерова помогли "Тампе" победить "Чикаго", Василевский сделал пас

"Тампа-Бэй" переиграла "Чикаго" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Тайлер Джонсон, оформивший дубль. По голу в ворота хозяев забросили Никита Нестеров и Никита Кучеров. Ворота победившей команды защищал Андрей Василевский. Российский голкипер отразил 34 броска из 36, а также отметился голевым пасом. Форвард "Блэкхокс" Артемий Панарин набрал одно очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Голы: Тэйвз – 9 (Паник, Хартман), 10:23 – 1:0. Бойл – 12 (Филппула), 18:35 – 1:1. Кит – 3 (ПАНАРИН, Тэйвз), 21:26 – 2:1. НЕСТЕРОВ – 3 (Бойл), 42:47 – 2:2. Джонсон – 14 (Киллорн, Филппула), 46:14 – 2:3. Джонсон – 15 (Киллорн, ВАСИЛЕВСКИЙ), 46:44 – 2:4. КУЧЕРОВ – 18 (п.в.), 57:55 – 2:5.

Вратари: Кроуфорд (56:39 – 57:55) – ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 – 16.

Броски: 36 (11+11+14) – 36 (10+12+14).

Наши: Анисимов (20:13/1/-2), Панарин (20:37/7/0) – Кучеров (16:11/3/+1), Наместников (14:05/1/-1), Нестеров (17:25/3/0).

Чикаго. United Center.