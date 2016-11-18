Голы Кучерова и Нестерова помогли "Тампе" победить "Баффало"

"Тампа-Бэй" взяла верх над "Баффало" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. В составе "Лайтнинг" по голу забили нападающий Никита Кучеров и защитник Никита Нестеров. Первой звездной поединка признан форвард гостей Алекс Киллорн, набравший 2 (1+1) очка.

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Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Тампа-Бэй" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: НЕСТЕРОВ - 2 (Филппула, Друин), 8:15 - 0:1. Киллорн - 7 (бол., Филппула, Пойнт), 27:39 - 0:2. Фрэнсон - 1 (бол., Кейн, Федун), 32:50 - 1:2. КУЧЕРОВ - 9 (Киллорн), 39:42 - 1:3. Пойнт - 2 (бол., Джонсон), 58:00 - 1:4.

Вратари: Ленер - Бишоп.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (15+10+8) - 38 (11+16+11).

Наши: – – Кучеров (17:35/2/+1), Наместников (16:41/2/0), Нестеров (18:59/1/+2).

Баффало. KeyBank Center.