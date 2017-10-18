Голы Кучерова и Наместникова не спасли "Тампу" от поражения

"Нью-Джерси" в серии буллитов обыграл "Тампу-Бэй" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дьяволы" прервали победную серию "Молний", которая составляла четыре игры кряду.

В составе "Молний" два (1+1) очка набрал Никита Кучеров, голевая серия которого продлилась до семи игр кряду со старта сезона. По шайбе забросили Владислав Наместников, Ондржей Палат и Стивен Стэмкос. Двумя голевыми передачами отметился защитник Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе на эту игру.

В составе хозяев дубль оформил форвард Дрю Стэффорд, также отличились Кайл Палмиери и Брайан Гиббонс. Первый номер драфта-2017 Нико Хишир записал на свой счет две голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Тампа-Бэй" – 5:4 Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Наместников забил "Нью-Джерси" с передачи Кучерова. Видео //

Кучеров снова забил! Голевая серия – семь матчей подряд