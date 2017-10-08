Голы Кучерова и Наместникова не спасли "Тампу" от поражения

"Тампа-Бэй" проиграла "Флориде" со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У "Молний" по шайбе забросили Никита Кучеров, Владислав Наместников и Брэйден Пойнт. У победителей отличились Евгений Дадонов, Винс Трочек, Ник Бьюгстад, Колтон Сивиур и Джаред Маккэн.

Кучеров провел на льду 18 минут 24 секунды, два раза бросил по воротам, провел два силовых приема и заработал показатель полезности "-1". У Наместникова три броска и три силовых приема, а также 16 минут 26 секунд на льду.

Защитнику Михаилу Сергачеву тренеры доверили 16 минут и 54 секунды, за которые он один раз бросил по воротам и дважды блокировал удары соперников. Голкипер Андрей Василевский отразил 43 броска из 48 по своим воротам.

Дадонов за 18 минут и 21 секунду нанес два броска по воротам, набрал 2 (1+1) очка и получил показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Тампа-Бэй" – 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Голы: КУЧЕРОВ - 2 (Стэмкос, НАМЕСТНИКОВ), 3:30 - 0:1. НАМЕСТНИКОВ - 2 (бол., Стэмкос, КУЧЕРОВ), 4:48 - 0:2. ДАДОНОВ - 1 (бол., Экблад, Юбердо), 12:18 - 1:2. Бьюгстад - 1 (ДАДОНОВ, Маккэн), 21:46 - 2:2. Пойнт - 2 (Палат), 33:57 - 2:3. Сивиур - 1 (Хэйли, Барков), 46:06 - 3:3. Маккэн - 1 (Бьюгстад, Брикли), 46:42 - 4:3. Трочек - 1 (Врбата, Барков), 48:34 - 5:3. Джонсон - 1 (Гурд, Пойнт), 54:12 - 5:4.

Вратари: Раймер - ВАСИЛЕВСКИЙ (57:46).

Штраф: 23 - 19.

Броски: 48 (24+16+8) - 30 (8+7+15).

Наши: Дадонов (18:21/2/-1) - Кучеров (18:24/2/-1), Наместников (16:26/3/0), Сергачев (16:54/1/-1).

8 октября. Майами. BB&T Center.

Кучеров, Наместников и Дадонов забили за один период. Видео