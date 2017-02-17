Голы Кросби и Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Джетс"

"Питтсбург" переиграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 в овертайме. Автором победного гола стал лидер "пингвинов" Сидни Кросби, набравший в этой встрече 3 (1+2) очка. Канадец преодолел отметку в 1000 очков в карьере. Он стал 86-м игроком в истории НХЛ, которому покорилось это достижение.

Партнер Кросби по команде Евгений Малкин отметился шайбой и результативной передачей. В активе 30-летнего хоккеиста теперь 817 (319+498) очков в 693 матчах, он обошел Илью Ковальчука в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, который возглавляет Сергей Федоров с 1179-ю (483+696) очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Виннипег" – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы: МАЛКИН - 24 (Уилсон, Хернквист), 0:59 - 1:0. Куниц - 9 (Кросби, Летанг), 6:28 - 2:0. Лайне - 27 (Перро, Шайфли), 37:10 - 2:1. Постма - 1 (Лаури), 44:22 - 2:2. Бафлин - 8 (Шайфли), 48:24 - 2:3. Кессел - 21 (бол., Летанг, Кросби), 53:55 - 3:3. Кросби - 31 (МАЛКИН, Летанг), 64:38 - 4:3.

Вратари: Флери - Хеллебайк.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 39 (17+10+8+4) - 47 (10+17+16+4).

Наши: Малкин (18:08/5/+2) – -

Питтсбург. PPG Paints Arena.