Голы Анисимова и Панарина принесли "Чикаго" победу над "Далласом"

"Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Даллас" - 3:1. Решающую шайбу в этой встрече забросил российский форвард Артем Анисимов. Другой нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин также отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Даллас" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Шор - 5 (Клингберг, Маккензи), 21:25 - 0:1. Хосса - 15 (Хартман, Хиностроза), 22:17 - 1:1. АНИСИМОВ - 12, 32:30 - 2:1. ПАНАРИН - 11 (бол., Кит, Кейн), 50:03 - 3:1.

Вратари: Дарлинг - Лехтонен (58:25 - 58:56, 59:01).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (10+13+4) - 24 (9+9+6).

Наши: Анисимов (20:56/3/+1), Панарин (19:03/2/+1) - - .