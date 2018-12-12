Голкипер "Питтсбурга" Мэттью Мюррей выведен из списка травмированных

"Питтсбург" вывел вратаря Мэттью Мюррея из списка травмированных, сообщает русская версия официального сайта НХЛ.

24-летний голкипер пропустил девять матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. Когда он сможет снова выйти на лед, не уточняется.

"Я не собираюсь ссылаться на травму, использовать ее как оправдание. Да, был дискомфорт, но я мог играть. Играл с травмой в течение нескольких недель, и все было хорошо. Она не мешала мне играть. Это специфическое повреждение", - сказал Мюррей.

В текущем сезоне Мюррей сыграл 10 матчей, в которых он одержал четыре победы. Вратарь отразил 87,7% бросков, пропуская, в среднем, по 4,08 шайбы за матч.