09:58 23 декабря | Хоккей — НХЛ

Голкипер "Питтсбурга": "Драка Малкина? Классно, когда важные игроки рискуют здоровьем"


Вратарь "Питтсбурга"  Мэттью Мюррей сказал, что драка с участием Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (3:2 Б) помогла команде завестись. Помимо стычки с участием российского форварда и Ника Фолиньо, в этой игре состоялись драки Райан Ривз – Лукаш Седлак и Сидни Кросби – Сет Джонс.

- Классно, что важные игроки рискуют здоровьем, чтобы завести команду, - цитирует Pittsburgh Post-Gazette Мюррея. - Для нас это определенно сработало.

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