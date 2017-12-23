Голкипер "Питтсбурга": "Драка Малкина? Классно, когда важные игроки рискуют здоровьем"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей сказал, что драка с участием Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса" (3:2 Б) помогла команде завестись. Помимо стычки с участием российского форварда и Ника Фолиньо, в этой игре состоялись драки Райан Ривз – Лукаш Седлак и Сидни Кросби – Сет Джонс.

- Классно, что важные игроки рискуют здоровьем, чтобы завести команду, - цитирует Pittsburgh Post-Gazette Мюррея. - Для нас это определенно сработало.