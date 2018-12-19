Голкипер "Коламбуса" впервые в этом чемпионате оформил "сухарь".

Коламбус – Вегас – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Фолиньо – 8 (Джонс, Андерсон), 40:40 – 1:0.

Вратари: Бобровский – Суббан (59:00).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 31 (8+13+10) – 28 (7+7+14).

Нынешний сезон складывается для голкипера Сергея Бобровского не очень удачно: он идет во второй половине вратарского рейтинга как по коэффициенту надежности, так и проценту отраженных бросков, впервые в энхаэловской карьере (причем уже дважды) пропустил по восемь шайб за матч.

Но против "Вегаса" Бобровский сыграл идеально и оформил первый "сухарь" в сезоне, отразив 28 бросков "Голден Найтс". Отметим, что наш вратарь был признан НХЛ первой звездой игрового дня.

Сергей стал единственным россиянином, который сыграл в этом матче. Нападающий Артемий Панарин пропустил игру из-за травмы нижней части тела, причем о ней хоккеист сообщил тренерскому штабу всего за час до начала встречи. На раскатке в день игры Панарин полноценно работал с командой. По словам главного тренера "Коламбуса" Джона Тортореллы, эта новость его удивила.

– Я не думал, что он так решит. Это выяснилось лишь за час до матча. Он пришел и сказал, что плохо себя чувствует и не сможет играть, – заявил Торторелла.

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