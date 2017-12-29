Голевые передачи Кучерова и Наместникова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки хозяев Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Галлахер - 15 (бол., Юдон, Морроу), 23:40 - 0:1. Стэмкос - 14 (КУЧЕРОВ, Хедман), 39:48 - 1:1. Пойнт - 15 (Джонсон, Палат), 40:30 - 2:1. Стэмкос - 15 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Палат), 44:45 - 3:1.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Прайс (57:26).
Штраф: 8 - 14.
Броски: 34 (14+10+10) - 32 (13+7+12).
Наши: Кучеров (23:20/2/1), Наместников (20:01/1/1), Сергачев (18:49/2/1) - -.
29 декабря. Тампа. Amalie Arena.
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Монреаль Канадиенс
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
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Идриси
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08:53
Весёлый©
Стамеска - прирожденный снайпер, что же все так быстро забыли, что у него по итогам карьеры и практически в каждом сезоне голов больше, чем передач? Просто не такой жадный, как А.О.// Это он так орёт в начале первой шайбы (даже комментаторы отметили, что как зарезанный умчался с лавки запасных)?
07:35
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вася - ТОП, Кэри - серый середнячок, Друэн -1, Сергачев+1, Стэм оживился, Алзнер не усилил бы ВК.
06:31