Голевые передачи Кучерова и Наместникова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки хозяев Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились голевыми передачами. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Галлахер - 15 (бол., Юдон, Морроу), 23:40 - 0:1. Стэмкос - 14 (КУЧЕРОВ, Хедман), 39:48 - 1:1. Пойнт - 15 (Джонсон, Палат), 40:30 - 2:1. Стэмкос - 15 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Палат), 44:45 - 3:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Прайс (57:26).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 34 (14+10+10) - 32 (13+7+12).

Наши: Кучеров (23:20/2/1), Наместников (20:01/1/1), Сергачев (18:49/2/1) - -.

29 декабря. Тампа. Amalie Arena.