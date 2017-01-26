Голевая передача Задорова не спалса "Колорадо" от поражения

"Колорадо" на своем льду уступил "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев голевой передачей отметился российский защитник Никита Задоров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Ванкувер" - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Берчи - 12 (Хорват, Сбиса), 6:55 - 0:1. Гранлунд - 12, 27:04 - 0:2. Рантанен - 7 (ЗАДОРОВ, Маккиннон), 36:28 - 1:2. Нието - 2 (Ландескуг, Дюшен), 46:18 - 2:2. Берчи - 13 (бол., Х. Седин, Д. Седин), 51:46 - 2:3.

Вратари: Пикар (58:33 - 59:31, 59:34) - Маркстрем.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 32 (9+10+13) - 41 (20+11+10).

Наши: Григоренко (17:54/1/1), Задоров (19:59/2/0), Тютин (19:23/1/-1) - Трямкин (17:06/1/0).

26 января. Денвер. "Пепси Центр".