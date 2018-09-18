01:35 | Хоккей — НХЛ

Голевая передача Тренина помогла "Нэшвиллу" обыграть "Флориду"

Обсудить
0

"Флорида" потерпела поражение в контрольном матче против "Нэшвилла". Российский нападающий "Предаторз" Яков Тренин отметился голевой передачей.

НХЛ

Контрольный матч

"Флорида" - "Нэшвилл" - 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Ярнкрок - 1 (бол., Арвидссон, Террис), 3:02 - 0:1. Суббан - 1 (Битетто, Тренин), 32:47 - 0:2. Гримальди - 1 (Вебер, Пырохта), 43:26 - 0:3. Пырохта - 1 (мен., Саломяки, Сиссонс), 55:30 - 0:4. Годро - 1, 56:46 - 0:5.

Вратари: Хатчинсон - Сарос (Макколум, 32:45, Сарос, 40:00).

Броски: 27 (13+7+7) - 31 (9+11+11).

Наши: Мамин (17:07/1/-1) - Тренин (14:48/1/0).

17 сентября. Майами. BB&T Center.

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...