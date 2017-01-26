Голевая передача Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Анахайм"

"Анахайм" на своем льду с крупным счетом уступил "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей голевой передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Эдмонтон" - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Драйзайтль - 18 (Макдэвид), 25:33 - 0:1. Ньюджент-Хопкинс - 11 (Лучич, СЛЕПЫШЕВ), 37:55 - 0:2. Кассиан - 4 (Летестю), 39:44 - 0:3. Драйзайтль - 19 (Марун, Секера), 41:34 - 0:4.

Вратари: Гибсон - Тэлбот.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (7+10+9) - 23 (6+12+5).

Наши: - - Слепышев (13:16/4/1).

26 января. Анахайм. "Хонда Центр".