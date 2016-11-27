Голевая передача Панарина не помогла "Чикаго" одержать победу над "Лос-Анджелесом"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Чикаго" в овертайме уступил "Лос-Анджелесу" - 1:2. Автором победной шайбы стал нападающий "Кингз" Джефф Картер. Российский форвард "Блэкхокс" Артемий Панарин в этой встрече набрал одно очко, отдав голевую передачу. Отметим, что эта победа для "королей" стала пятой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Чикаго" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кейн - 8 (Кейт, ПАНАРИН), 11:21 - 0:1. Мартинес - 5 (Картер, Маззин), 20:57 - 1:1. Картер - 10 (Тоффоли, Даути), 61:06 - 2:1.

Вратари: Будай - Дарлинг.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 29 (13+11+2+3) - 19 (4+7+8+0).

Наши: Анисимов (20:16/0/11), Панарин (18:42/1/11).

27 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.